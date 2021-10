Algeria: presidente Tebboune, il nostro ambasciatore tornerà a Parigi solo con “rispetto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dell'ambasciatore di Algeria a Parigi avverrà solo nel rispetto dell'Algeria. Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, durante un’intervista con i media locali sullo sfondo della crisi diplomatica fra i due Paesi, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. In merito alle condizioni di Algeri sul ritorno del proprio ambasciatore in Francia, Tebboune ha affermato: "Il rispetto per l'Algeria richiede il pieno rispetto per lo Stato algerino e bisogna dimenticare che un tempo l'Algeria è stata una colonia francese". "L'Algeria è uno Stato che si è stabilito con tutti i suoi pilastri e la sua forza, con il suo esercito forte, la sua economia e il suo popolo orgoglioso che si sottomette solo a Dio onnipotente", ha precisato Tebboune. (Ala)