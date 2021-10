Germania: Cdu, Altmaier chiede ad altri deputati di rinunciare al mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco Peter Altmaier, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha chiesto che altri deputati del suo partito al Bundestag seguano il suo esempio e rinuncino al mandato, al fine di favorire il rinnovamento della formazione. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, ricordando come sia stato il presidente dimissionario della Cdu, Armin Laschet, ad avviare il cambiamento del partito dopo la disfatta subita alle elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre. Con Laschet candidato cancelliere, i popolari sono precipitati al minimo storico del 24,1 per cento, secondo dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Laschet intende ora rinnovare la Cdu, a partire dalla presidenza e dalla dirigenza. Come Altmaier, ha rinunciato dal mandato di deputata della Cdu la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer.(Geb)