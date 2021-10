Tunisia-Algeria: presidente Tebboune, Saied è un democratico e Ghannouchi non ha chiesto asilo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha definito l’omologo della Tunisia, Kais Saied, come "un uomo colto e democratico fino in fondo", e ha negato che il leader del movimento islamico Ennahda, Rached Ghannouchi, avesse chiesto asilo politico in Algeria. Il presidente Tebboune ha sottolineato in un'intervista alla stampa locale ieri che "ciò che colpisce la Tunisia colpisce il suo Paese, e chiunque minacci la Tunisia trova di fronte l’Algeria”. Tebboune ha sottolineato che l'Algeria continuerà a sostenere la Tunisia per uscire dalla crisi, ma non interferirà nei suoi affari interni. Secondo il presidente algerino, la situazione in Tunisia è una "questione costituzionale". Per quanto riguarda la sua visita in Tunisia, che è stata rinviata, Tebboune ha confermato che il rinvio è derivato dallo scoppio della pandemia Covid-19 e che "desidera molto visitarla alla guida della metà della sua squadra governativa". (Tut)