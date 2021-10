Cgil: sindacato Roma e Lazio, solidarietà ai poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assalto alla Cgil è un attacco alla istituzioni democratiche e non dobbiamo mai dimenticarci di chi ogni giorno si sacrifica per difendere l'ordine pubblico e la nostra Repubblica democratica. L'altro ieri pochi poliziotti non hanno esitato a immolarsi di fronte a una folla eversiva e infuriata per cercare di impedire la devastazione della sede nazionale della Cgil in Corso Italia". Così, in una nota, Michele Azzola e Antonio Patitucci, segretari generali rispettivamente della Cgil di Roma e del Lazio e del Silp Cgil di Roma e del Lazio. "A questi lavoratori, che ogni giorno, con poche risorse, rischiano la propria incolumità personale per difendere i nostri valori democratici e dare sicurezza alla collettività - continuano - va tutta la nostra solidarietà". "Attaccare le istituzioni che garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza del Paese, anziché stigmatizzare i movimenti fascisti ed eversivi è uno stucchevole tentativo di alcuni politici per distogliere l'attenzione dalla gravità di questo attacco alla nostra democrazia - concludono i sindacalisti -. Ci aspettiamo una reazione esemplare da parte dello Stato: i movimenti fascisti ed eversivi vanno assolutamente sciolti". (Com)