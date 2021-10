Mauritania: Covid, ministero della Salute annuncia una nuova campagna di vaccinazione AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Mauritania ha annunciato l'organizzazione di una campagna di vaccinazione anti-Covid utilizzando il vaccino AstraZeneca, dal 14 al 19 ottobre. Il ministero ha confermato che fornirà questo vaccino durante i giorni della campagna attraverso squadre sanitarie in strutture mobili e fisse, “nel quadro degli sforzi del governo per affrontare l'epidemia di Covid-19". Il ministero ha invitato tutti i cittadini e i residenti dai 18 anni in su a recarsi nei centri e punti sanitari per ricevere le vaccinazioni durante questa campagna. (Res)