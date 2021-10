Ue: Borrell, ripensare il modello attuale del sistema dei prezzi dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe ragionevole ripensare il modello attuale del sistema dei prezzi dell'elettricità, ma una modifica di questo tipo ha bisogno tempo, mentre la situazione attuale richiede decisioni più rapide. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Pais", ricordando che i fornitori di gas sono quelli che fissano i prezzi dell'energia in tutta Europa. Secondo Borrell per affrontare questo problema è necessario ridurre la dimensione dei prezzi del gas come fattore che alimenta la speculazione. "Questo richiede misure di regolamentazione. Sono sicuro che diversi governi li proporranno. E sono sicuro che la Commissione ne terrà conto", ha spiegato Borrell. In merito alla Russia, tra i principali fornitori di gas ai Paesi europei, secondo l'Alto commissario Mosca "vuole la riapertura del Nord Stream 2" e "che approfitti di questa congiuntura per portare acqua al proprio mulino, è un atteggiamento che fa parte del gioco della pressione politica". Borrell ha ammesso che l'Ue ha ancora bisogno del gas russo e probabilmente ne avrà bisogno più di quanto è stato contrattato. "Per questo la Spagna propone, giustamente, che il negoziato non sia fatto Paese per Paese, ma nel suo insieme, come è stato fatto con i vaccini. Siamo di fronte a una situazione urgente. E il problema dell'approvvigionamento di gas ha una dimensione geopolitica", ha evidenziato Borrell. (Spm)