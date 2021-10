Afghanistan: Doha ospita primo colloquio diretto Usa-talebani dopo ritiro da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 10 ottobre, d'aver concluso a Doha i primi colloqui faccia a faccia con i talebani dallo scorso agosto, quando le forze Usa hanno completato il ritiro dall'Afghanistan. Una nota del dipartimento di Stato Usa definisce i colloqui "candidi e professionali". La delegazione Usa a Doha ha discusso in particolare questioni relative alla sicurezza: dai timori legati al terrorismo sino alle tutele per i cittadini statunitensi che ancora non hanno potuto lasciare l'Afghanistan, a cominciare dal cittadino statunitense rapito Mark Frerichs. Gli Usa sono tornati anche a sollecitare un "partecipazione significativa" delle donne alla società afgana. I colloqui si sono soffermati anche sull'assistenza umanitaria statunitense al Paese. "La delegazione Usa ha ribadito che i talebani verranno giudicati sulla base delle loro azioni, e non soltanto delle loro parole", afferma la nota del dipartimento di Stato. Il ministro degli Esteri afgano facente funzioni ha dichiarato ieri all'emittente pan-araba "al Jazeera" che i talebani hanno chiesto agli Stati Uniti di revocare il blocco delle riserve della banca centrale afgana. (Nys)