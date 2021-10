Usa: coppia arrestata per aver ceduto informazioni segrete sui sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex ingegnere della Marina militare Usa, il 42enne Jonathan Toebe è stato arrestato e incriminato assieme alla moglie ieri, 10 ottobre, con l'accusa d'aver ceduto informazioni militari riservate a uno Stato terzo non identificato. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui Toebe ha ceduto informazioni segrete in merito ai sottomarini Usa a propulsione nucleare di classe Virginia. Gli atti giudiziari provano che l'uomo ha inconsapevolmente informato delle sue azioni il Federal Bureau of Investigation (Fbi) a partire da dicembre 2020. In cambio delle informazioni trafugate, l'uomo avrebbe ricevuto pagamenti in criptovalute per un importo di 100mila dollari. Secondo le indiscrezioni fornite dalla stampa Usa, Toebbes aveva agito su sua iniziativa, inviando una serie di documenti riservati a un Paese straniero nell'aprile dello scorso anno, e offrendosi di vendere ulteriori informazioni in merito ai sistemi di propulsione dei sottomarini classe Virginia. Ad oggi solo sei Paesi al mondo operano sottomarini a propulsione nucleare: Cina, Francia, India, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. (Nys)