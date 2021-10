Australia: Coronavirus, Sidney riapre dopo mesi di lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caffè, le palestre e i ristoranti di Sidney, la più grande città d'Australia, hanno riaperto dopo quasi quattro mesi di lockdown imposti dalle autorità locali in risposta all'emersione di casi di coronavirus. Con l'allentamento delle norme restrittive che per mesi hanno animato proteste nella città e nell'intero Stato del Nuovo Galles Meridionale vengono concessi assembramenti sino ad un massimo di dieci persone vaccinate, e di 100 per funzioni quali matrimoni e funerali. La distribuzione al dettaglio può riaprire a capacità limitata. L'Australia punta a conseguire un tasso di vaccinazione dell'80 per cento entro la fine di ottobre; un ulteriore rilassamento delle restrizioni sarà possibile entro quella data, ma a Sidney e nella maggior parte dell'Australia Occidentale i non vaccinati dovranno rimanere in casa sino al primo dicembre. (Res)