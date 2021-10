Usa: Democratici tentano di salvare l'agenda parlamentare prima di fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico Usa sta tentando di superare le divisioni interne delle ultime settimane e di accelerare i lavori parlamentari negli ultimi mesi del 2021, tentando così di far progredire i piani di spesa dell'amministrazione del presidente Joe Biden. L'attività parlamentare dei Democratici poggia al momento su quattro priorità: rifinanziare il governo, aumentare il tetto del debito, e approvare sia il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture che la controversa misura di spesa sociale al centro dei dissidi interni al partito. "Avvertiamo molto stress, c'è molto in ballo delle cause per le quali molti di noi hanno combattuto una vita"; ha commentato il senatore Duck Durbin, vicecapogruppo dei Democratici al Senato. Nelle ultime settimane le tensioni interne al partito sono aumentate lungo molteplici direttrici: tra moderati e progressisti, tra deputati e senatori, e tra parlamentari e vertici di partito. Protagonisti delle polemiche interne sono stati soprattutto il senatore centrista Joe Manchin e il socialista Bernie Sanders. Quest'ultimo rifiuta un piano di spesa d'importo inferiore a 3.500 miliardi di dollari, mentre Manchin non intende appoggiare proposte che costino ai contribuenti più di 1,500 miliardi di dollari. (Nys)