Germania: Kraemer (Commerzbank) prevede inflazione al 5 per cento a novembre

- L'inflazione in Germania potrebbe aumentare al 5 per cento a novembre prossimo, dato il rialzo del costo dell'energia. È quanto prevede il capo economista di Commerzbank, Joerg Kraemer. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Kraemer ha dichiarato: “Se l'energia continua a diventare più costosa, l'inflazione potrebbe salire al cinque per cento a novembre”. Il capo economista di Commerzbank ha aggiunto che l'indicatore dovrebbe diminuire “dopo la fine dell'anno”. A settembre scorso, l'inflazione in Germania è salita al 4,1 per cento su base annua, toccando il massimo dal dicembre del 1993 spinta dal rincaro dell'energia. (Geb)