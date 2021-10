Usa-Filippine: consolato reagisce a uccisione infermiera filippina a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale delle Filippine a New York ha reagito duramente all'uccisione di una infermiera filippina di 58 anni a Times Square. La donna ha subito un grave trauma cranico dopo essere stata colpita da un borseggiatore che si dava alla fuga, ed è deceduta dopo il ricovero in ospedale. La donna, Maria Ambrocio, i trovava a New York proprio per un appuntamento al consolato generale. Quest'ultimo ha definito Ambrocio "l'ultima vittima di individui squilibrati lasciati liberi a New York City": una critica aperta alle politiche del sindaco Bill de Blasio, già al centro di polemiche per il vertiginoso aumento del tasso di criminalità cittadino. La stampa Usa ricorda che New York è al centro delle cronache da mesi per numerosi atti di violenza ad opera di individui squilibrati. Il consolato filippino ha sollecitato le autorità ad assumere "le misure necessarie" a proteggere i cittadini e in particolare le persone di origine asiatica, nei confronti delle quali sono aumentati negli Usa le violenze a sfondo razziale. (Nys)