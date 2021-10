Giappone: Tokyo valuta nuove opzioni per la difesa missilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti test balistici effettuati dalla Corea del Nord hanno riportato la difesa missilistica in cima alle priorità della politica di sicurezza del Giappone, come espressamente dichiarato dal nuovo primo ministro di quel Paese, Fumio Kishida. Secondo il quotidiano "Nikkei", la politica giapponese sta valutando una serie di opzioni innovative, inclusa una costellazione di nanosatelliti di sorveglianza e sistemi d'arma capaci di colpire siti di lancio in territorio straniero. Il processo di adattamento dell'arsenale difensivo giapponese al nuovo scenario di sicurezza regionale è divenuto più pressante dopo il test di un missile ipersonico da parte della Corea del Nord, lo scorso 28 settembre. Due settimane prima Pyongyang aveva collaudato missili da crociera capaci di manovre evasive. Ad oggi le Forze di autodifesa del Giappone sono in grado di rilevare e intercettare missili tramite la lettura di velocità e angolo d'attacco e l'impiego di un sistema di difesa a "due livelli": i sistemi di difesa navali Aegis per l'intercettazione dei missili balistici fuori dall'atmosfera, e le batterie terrestri Pac-3 per l'intercettazione nella fase di rientro. (segue) (Git)