Giappone: Tokyo valuta nuove opzioni per la difesa missilistica (2)

- Il Giappone manca però di sistemi di difesa efficaci contro missili in grado di viaggiare lungo traiettorie irregolari o addirittura seguendo la conformazione del terreno, come nel caso de moderni missili da crociera. Secondo Tetsuo Kotani, docente della Mikai University consultato dal quotidiano "Nikkei", la priorità più pressante per Stati Uniti e Giappone è di schierare una costellazione di satelliti in grado di minimizzare i "punti ciechi" dell'osservazione sopra la linea dell'orizzonte. Tokyo ha intrapreso lo studio di un programma di tale tipologia nei mesi scorsi. La seconda priorità è l'intercettazione dei missili, che sarebbe più semplice e sicuro subito dopo il lancio. Il premier giapponese Kishida si è detto favorevole ad una estensione del raggio d'azione delle forze giapponesi per colpire siti di lancio in territorio straniero, ma tale ipotesi richiederebbe una reinterpretazione del testo costituzionale giapponese. (segue) (Git)