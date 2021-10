Giappone: Tokyo valuta nuove opzioni per la difesa missilistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sollecitato la comunità internazionale a guardare ai test balistici della Corea del Nord come ad una seria minaccia, ed ha avvertito che il programma balistico di Pyongyang causa "una prospettiva di maggiore instabilità e insicurezza" nella regione asiatica. "Abbiamo assistito a ripetute violazioni delle risoluzioni del consiglio di sicurezza che la comunità internazionale deve prendere molto seriamente", ha detto Blinken nel corso di una visita in Pennsylvania alla fine del mese scorso. Il segretario di Stato ha aggiunto che Washington è impegnata in una "conversazione molto attiva" con i suoi principali alleati asiatici in merito alla linea da adottare nei confronti di Pyongyang. (segue) (Git)