Imprese: Evergrande affronta tre scadenze di pagamento

- Il colosso dello sviluppo immobiliare cinese China Evergrande Group è alle prese con tre nuove scadenze di pagamento degli interessi sul debito oggi, 11 ottobre, mentre sembra avvicinarsi sempre più il momento della formale dichiarazione di bancarotta da parte dell'azienda. L'azienda deve rimborsare tre coupon obbligazionari semestrali del valore di 148,1 milioni di dollari entro la mezzanotte di oggi (ora di New York). Evergrande, la società di sviluppo immobiliare più indebitata al mondo - oltre 300 miliardi di dollari di passività - ha mancato due pagamenti per 129 milioni di dollari lo scorso settembre, e dovrà far fronte ad ulteriori scadenze per 573 milioni di dollari entro la fine del 2021. L'azienda ha già mancato pagamenti a banche, fornitori e piccoli imprenditori, ed ha dovuto sospendere circa la metà degli 800 progetti di sviluppo intrapresi in Cina. (segue) (Cip)