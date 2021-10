Imprese: Evergrande affronta tre scadenze di pagamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie statunitensi Fitch Ratings e S&P Global stanno operando un declassamento del rating sulle società immobiliari cinesi a rischio di insolvenza. Lo rende noto la piattaforma di informazione "Businesshala", secondo cui le inadempienze del colosso Evergrande hanno spinto le agenzie di rating a rafforzare il controllo sulla capacità degli sviluppatori immobiliari di ripagare i propri debiti. A causa del mancato pagamento di interessi su alcuni accordi di finanziamento onshore, la società Sinic Holdings è stata l'ultima delle compagnie cinesi a subire un declassamento della propria valutazione da Fitch Ratings, che ritiene la società inadempiente per 246 milioni di dollari. Sorte analoga per la compagnia immobiliare Fantasia Holdings, le cui azioni denominate in dollari hanno perso quasi la metà del loro valore di mercato dopo che l'azienda ha reso noto il mancato pagamento di un debito di 206 milioni di dollari. (segue) (Cip)