Imprese: Evergrande affronta tre scadenze di pagamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, nel tentativo di alleviare la propria crisi di liquidità, il 4 ottobre Evergrande ha chiesto una sospensione delle negoziazioni sulle proprie azioni in vista della stipula di un importante accordo con Hopson Development, società immobiliare di Canton che fa capo al magnate di Hong Kong Man Yee Chu. In base a quanto emerso ieri sulla stampa cinese, la Hopson dovrebbe acquisire il 51 per cento della quota partecipativa dell'unità di gestione immobiliare di Evergrande per un volume d'affari di 5,14 miliardi di dollari. (Cip)