Usa: Epa pronta a varare misure contro le "sostanze chimiche eterne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (Sec) si prepara a presentare un piano teso a integrare le "inadeguate" regolamentazioni nazionali tese a contenere le emissioni nell'ambiente delle cosiddette "sostanze chimiche eterne" (sostanze perfluoroacriliche, Pfas), collegate a gravi patologie come tumori al fegato e ai testicoli. Secondo il quotidiano "The Hill", l'agenzia intende pubblicare una roadmap per i Pfas in tempi brevi, comprensiva di una "strategia globale" per il contrasto all'inquinamento nelle comunità più vulnerabili degli Stati Uniti. Gli Pfas si trovano in un una varietà di sostanze e materiali di uso industriale: dalle pentole antiaderenti sino agli imballaggi per prodotti alimentari, sino alla schiuma ignifuga utilizzata per il contrasto agli incendi. Uno studio del 2015 ha stimato la presenza di Pfas nel sangue del 97 per cento dei cittadini Usa. (Nys)