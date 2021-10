© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO– L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'amato partecipa alla cerimonia di firma dei contratti di stabilizzazione del personale precario del Dep - Dipartimento di epidemiologia della Asl Roma 1. Partecipano all'evento il direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese e la direttrice del Dep, Marina Davoli. L'evento si svolge presso la Sala Teatro dell'ospedale Santo Spirito in via dei Penitenzieri a Roma. (ore 9:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla visita al Centro Senologico Integrato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria del Policlinico Umberto I. Partecipano alla cerimonia il direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba e la Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni. L'evento si svolge presso l'Aula Magna del Presidio ospedaliero G. Eastman in viale Regina Elena 287B a Roma. (ore 11:30) (segue) (Rer)