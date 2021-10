Business news: Perù, spagnola Acciona si aggiudica costruzione strada a Chimbote per 100 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, azienda spagnola operante nelle infrastrutture ed energie rinnovabili, in consorzio con Ferrovial si è aggiudicata i lavori di costruzione di una strada a Chimbote, nella regione di Ancash, in Perù. Secondo quanto riferito dalla società, il contratto, del valore di 100 milioni di euro, prevede la costruzione in 24 mesi di 29,7 chilometri di doppia carreggiata, tre rotatorie, otto cavalcavia, strade ausiliarie e la sostituzione dei sistemi di irrigazione. L'esecuzione di questo progetto, che fa parte della concessione Red Vial 04, contribuirà a decongestionare il traffico nella città di Chimbote, nel nord del Paese latina americano, riducendo i tempi di viaggio su questo tratto da 30 a 45 minuti. L'apertura di questa strada migliorerà anche la sicurezza stradale e la qualità dell'aria nel centro di Chimbote, poiché impedirà ai veicoli leggeri e alle merci di entrare nel centro della città nel loro percorso verso il nord o il sud della città. Acciona è già coinvolta con Ferrovial, attraverso il Consorzio Wayra International, nella costruzione della nuova torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Lima, una struttura essenziale per il suo futuro funzionamento, che entrerà in funzione il prossimo anno. (Res)