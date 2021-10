Cgil: Prefetto Roma, ipotesi assalto Fn legato a sgomberi immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile escludere che il tentativo dei membri di Forza Nuova di innalzare il livello dello scontro si ricolleghi anche ad un’azione di forte contrasto di cui nell’ultimo anno gli stessi sono stati destinatari, articolatasi sia con interventi specifici da parte delle forze di polizia nei confronti di alcuni loro leader sia per mezzo dello sgombero che abbiamo effettuato di due immobili che avevano abusivamente adibito a loro sedi". Lo dice il prefetto di Roma Matteo Piantedosi nella ricostruzione fatta dal suo "punto di osservazione", sui disordini, gli scontri e l'attacco del movimento di estrema destra alla sede nazionale della Cgil, durante la manifestazione di sabato dei no green pass. "Questo tipo di attività -assicura il prefetto- proseguiranno senza sosta anche nell’immediato futuro, in ogni direzione possibile". (segue) (com)