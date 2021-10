Cgil: Prefetto Roma, ipotesi assalto Fn legato a sgomberi immobili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione dei fatti parte però dal venerdì quando in prefettura a Roma "abbiamo analizzato la manifestazione, preavvisata per il pomeriggio di sabato, nella consueta riunione settimanale del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". Solo nelle ultime ore prima dell’evento, "man mano che diverse migliaia di persone giungevano da tutta Italia nella Capitale, è stato possibile rilevare un livello della partecipazione non solo quantitativamente molto elevato ma pure caratterizzato dalla variegata composizione dell’adesione alla manifestazione, verso la quale andavano confluendo da persone comuni a gruppi organizzati di facinorosi". Le Forze dell’ordine hanno in ogni caso "predisposto una adeguata cornice di sicurezza per fronteggiare anche le frange più radicali della protesta, coniugando sempre meritoriamente la risolutezza degli interventi con la doverosa constatazione che la maggior parte dei manifestanti, al di là del merito dell’iniziativa, esprimeva in maniera non violenta il proprio dissenso: l’uso della forza -precisa il prefetto-, difatti, è qualcosa che deve essere sempre ponderato con equilibrio, soprattutto quando si fronteggiano gruppi indistinti di persone". (segue) (com)