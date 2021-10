Cgil: Prefetto Roma, ipotesi assalto Fn legato a sgomberi immobili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto non ha dimenticato chi in piazza si è speso per fronteggiare i manifestanti. "Un ringraziamento anche alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, e solidarietà a chi è rimasto ferito negli scontri, che con grande professionalità ed equilibrio hanno garantito la possibilità di manifestare pacificamente a chi ne aveva diritto e al contempo hanno gestito una situazione di straordinaria difficoltà con sangue freddo e equilibrio, procedendo all’arresto dei criminali nelle ore immediatamente successive alla manifestazione. È necessario che l’intera società civile sia coesa in una unanime espressione di indignazione verso chiunque utilizza ogni pretesto al solo fine di esercitare violenza e porre in essere atti sovversivi della democrazia, abusando delle libertà riconosciute ad ogni cittadino". (com)