Business news: Argentina, presidente Fernandez visita stabilimento Stellantis

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha visitato mercoledì una delle fabbriche locali del gruppo automobilistico Stellantis. Il capo di Stato, segnala una nota ufficiale, ha effettuato un tour dell'unità produttiva della località di Tres de Febrero, nei pressi di Buenos Aires, dove vengono montati modelli delle marche Peugeot e Citroen appartenenti al gruppo integrato anche da Fiat e Chrysler. Lo stabilimento, prosegue la nota, "ha assunto nel 2021 un totale di 663 lavoratori con un'attenzione particolare alla diversità e all'ingresso delle lavoratrici in un settore in cui le donne sono una minoranza". L'unità di Tres de Febrero stima per l'anno in corso una produzione di circa 53 mila veicoli, contro gli 8.476 prodotti nel 2019, e prevede aumentare la produzione a 70 mila unità entro il 2022. (Res)