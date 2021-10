Business news: Perù, Banca centrale eleva tasso di riferimento a 1,50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Perù ha alzato il tasso di interesse di riferimento a 1,50 per cento. “La politica monetaria continua ad essere espansiva con un tasso di interesse di riferimento storicamente basso. Questa decisione non implica necessariamente un ciclo di futuri aumenti del tasso di interesse di riferimento”, si legge in una comunicazione dell’istituto finanziario. Tra le motivazioni addotte dalla banca c’è l’aumento del tasso di inflazione, passato dal 4,95 per cento su anno di agosto al 5,23 per cento di settembre. Il dato si situa al di sopra del range obiettivo della banca centrale peruviana, tra l’1 e il 3 per cento. (Res)