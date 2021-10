Cina-India: Pechino, colloqui su confine ostacolati da "irragionevolezza" Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni ci sono stati diversi scontri lungo la linea di frontiera sino-indiana. Nella zona di confine contesa tra i due Paesi insistono infatti 23 "aree di disputa" e, lo scorso 8 ottobre, la stampa indiana ha annunciato che decine di militari indiani e cinesi sono stati coinvolti in uno scontro in corrispondenza dello Stato indiano dell'Arunachal Pradesh, settore di Tawang. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari indiani al quotidiano "Hindustan Times" in condizione di anonimato, la disputa è stata generata dalla diversa percezione della linea di controllo effettivo (Lac), mai formalmente delimitata. Dopo un faccia a faccia, le pattuglie hanno intimato l'una all'altra di retrocedere, dando vita ad un confronto risolto nel giro di qualche ora a livello di comandanti locali, in conformità ai protocolli stabiliti tra i due Paesi. (segue) (Cip)