Cina-India: Pechino, colloqui su confine ostacolati da "irragionevolezza" Nuova Delhi (3)

- La risposta cinese non si è fatta attendere e, dopo qualche ora dall'annuncio da parte della stampa indiana, il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha definito la Cina ignara di "informazioni rilevanti" in merito al presunto arresto dei militari cinesi che sarebbe seguito allo scontro. Lo Stato dell'Arunachal Pradesh, all'estremità nord-orientale dell'India, ha un territorio per la maggior parte rivendicato dalla Cina, che lo considera il Tibet del Sud. (Cip)