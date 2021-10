© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un poliziotto è stato ferito da un attacco dello Stato islamico (Is) presso un seggio elettorale di Kirkuk, nel nord-est dell’Iraq. Secondo una fonte della sicurezza, alcuni membri dell’Is hanno preso d’assalto una scuola in cui erano in corso le votazioni nel distretto di Al Rashad, a sud-ovest di Kirkuk, con un'arma da fuoco. Un poliziotto, intervenuto per fermare la sparatoria, sarebbe rimasto ferito.(Res)