- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri incontrerà la sindaca di Roma Virginia Raggi in Campidoglio. (ore 10:30)- Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con Svetlana Celli, Andrea Alemanni e Antonio Stampete, presso La Limonaia. via Lazzaro Spallanzani 1 A. (ore 18:30)- Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia, presso la Città dell’Altra Economia. Largo Dino Frisullo. (ore 19:30) (segue) (Rer)