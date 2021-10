Business news: Brasile, presidente Banca centrale, l'inflazione ha raggiunto il picco a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile, Roberto Campos Neto, ha affermato che l'aumento dell'inflazione registrato degli ultimi mesi potrebbe aver raggiunto il suo livello più alto a settembre. "Secondo i nostri calcoli, in termini di inflazione su base annua, a settembre dovrebbe essersi registrato il picco", ha affermato Campos Neto nel corso di una conferenza organizzata dall'Associazione del commercio di San Paolo. Campos ha attribuito l'aumento dell'inflazione a "due shock" verificatisi tra il 2020 e nel 2021: l'aumento dei prezzi degli alimenti, a causa della svalutazione della valuta brasiliana real contro il dollaro statunitense, e l'aumento dei prezzi dell'energia. Il prezzo della benzina in Brasile, secondo il presidente della Bc, continua a salire, nonostante la quasi stabilità dei prezzi del carburante a livello internazionale, a causa dell'aumento dell'etanolo, che fa parte della composizione venduta in Brasile. "L'etanolo è aumentato di oltre il 40 per cento nell'anno e anche il trasporto merci è aumentato", ha sottolineato. (Res)