Business news: Americhe, Venezuela riapre transito commerciale con la Colombia

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato la riapertura - dopo oltre sei anni - degli scambi commerciali sul ponte internazionale Simon Bolivar, alla frontiera con la Colombia. Un transito, ha assicurato Rodriguez, che dovrà comunque essere effettuato nello stretto rispetto di protocolli di sicurezza contro la covid-19. In concreto, per poter svolgere le attività commerciali, gli operatori dovranno disporre di un carnet che certifica l'avvenuta vaccinazione contro il nuovo coronavirus. Le autorità venezuelane, che circa un mese fa hanno avviato la vaccinazione della popolazione a ridosso della frontiera, provvederanno inoltra a disinfettare i camion e le merci in entrata. Nella serata di domenica Caracas aveva iniziato a rimuovere gli ostacoli fisici installati a febbraio 2019, in uno dei momenti di massima tensione politica e diplomatica con Bogotà. (Res)