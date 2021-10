Business news: Brasile, al Senato il testo finale su riforma fiscale, più tasse su bevande e tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi due anni di dibattito, il Senato del Brasile ha ricevuto la proposta definitiva di riforma del fisco sui consumi. Una proposta di modifica alla Costituzione che unifica diversi tributi, istituisce una imposta speciale per disincentivare il consumo di bevande alcoliche e sigarette (in sostituzione di un balzello sui prodotti industrializzati) e introduce una novità importante per le classi meno abbienti: se approvata, la riforma farà infatti cadere le esenzioni fiscali sull'acquisto di prodotti del paniere di base, inserendo al suo posto un programma di stanziamento diretto di fondi alle famiglie con redditi bassi. Il testo, sintetizza "Agencia Brasil", è pensato per semplificare il regime fiscale in tutto il percorso della catena produttiva, con l'auspicio di un alleggerimento su livello dei prezzi al dettaglio. Anche per questo, la proposta rimane separata da quella relativa alle imposte sul reddito, approvata a settembre alla Camera. (Res)