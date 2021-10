Business news: Colombia, Banca mondiale porta stima crescita per il 2021 dal 5 al 7,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha migliorato le prospettive di crescita per la Colombia per il 2021, portandole dal 5 al 7,7 per cento. Il dato è contenuto nell’aggiornamento delle stime per la regione contenuto nel rapporto di ottobre. Per il 2022 la Bm prevede una crescita del 4,2 pere cento. Il miglioramento della stima di crescita arriva in contemporanea con la decisione dell'agenzia statunitense Moody’s di confermare il rating della Colombia a Baa2, migliorando l’outlook da negativo a stabile. La conferma del rating Baa2, si legge in un comunicato, è supportata dalla prudente gestione macroeconomica da parte del governo e dalla sua capacità di costruire consenso e promuovere politiche che favoriscono la crescita economica. Nonostante le sfide presentate dalla pandemia e le crescenti tensioni sociali, prosegue il comunicato, il governo ha approvato misure fiscali che secondo Moody's sosterranno la stabilizzazione del debito nei prossimi anni. L'outlook stabile riflette l'aspettativa di Moody's che le misure fiscali approvate dal governo e la ripresa economica post-pandemia sosterranno la stabilizzazione del debito. (Res)