Innovazione: a Maker faire Rome 21 mila presenze, Tagliavanti (Cciaa) "ecosistema virtuoso" (2)

- "Tornare in presenza - afferma il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - è stata una forte emozione e una sfida che, grazie alla passione e all'interesse del pubblico, possiamo dire di aver vinto. Questa edizione si è svolta in una location unica, uno spazio di archeologia industriale e di innovazione come quello del Gazometro Ostiense e di questo ringrazio Eni, nostro main partner, ancora una volta. Si è consolidato un ecosistema virtuoso tra visitatori in presenza e online che coinvolge maker, scuole, università, centri di ricerca, imprese e appassionati, all'insegna dell'innovazione alla portata di tutti. Ringrazio tutti i numerosi partner, pubblici e privati, che continuano a sostenerci senza esitazione, rendendo possibile la realizzazione della Maker Faire Rome anche in questo complesso 2021. Abbiamo fatto un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro". (Com)