Business news: Perù, presidente Castillo lancia seconda riforma agraria

- Il governo del Perù ha lanciato la seconda riforma agraria e ha intimato ai deputati del Congresso di approvarla o lasciare l’incarico. La riforma è stata annunciata a Cusco, nel sud del Paese, alla presenza del presidente Pedro Castillo e del primo ministro Guido Bellido. “Se il Congresso non l’approva che (i deputati) vadano a casa e il popolo ne scelga altri”, ha detto il premier in un discorso pronunciato all’evento di lancio. “Quelli che lavorano la terra tollerano poco. Non abbiamo paura di nessuno”, ha aggiunto. Tra le misure previste dalla seconda riforma agraria c’è l’introduzione di una fascia di prezzo per proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza dei prodotti sussidiati importati dall’estero, la creazione di un impianto di fertilizzanti a Bayovar, nel nord, un fondo per le donne rurali e il riconoscimento dei benefici tributari riservati alle cooperative alle comunità di agricoltori e native, che verranno riconosciute come organizzazioni produttive. Previste anche misure di sostegno diretto e immediato agli agricoltori danneggiati dal Covid-19. (Res)