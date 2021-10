Business news: Perù, ministro Finanze, promuoveremo banca per lo sviluppo agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze del Perù promuoverà una banca per lo sviluppo agricolo. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia e delle Finanze di Lima, Pedro Francke, commentando la seconda riforma agraria lanciata ieri dal presidente Pedro Castillo e dal primo ministro Guido Bellido. “La seconda riforma agraria del Perù implica sostegno all’agricoltura familiare. Dal ministero delle Finanze sosteniamo le modifiche per frenare la concorrenza sleale degli alimenti importati, migliorando la fascia di prezzo in modo tecnico per tutelare l'agricoltura nazionale”, ha scritto Francke in una serie di tweet. “La seconda riforma agraria non è espropriazione, solo inclusione”, ha aggiunto. (Res)