Business news: Brasile, a settembre inflazione in crescita del 10,25 per cento su anno, più alta dal 2016

- A settembre l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto dell'1,16 per cento su mese, arrivando ad accumulare la cifra annuale del 10,25 per cento, la più alta dopo il 10,36 per cento di febbraio 2016. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Si tratta della prima volta in cinque anni che l'inflazione va in doppia cifra. Su mese, l'incremento è tornato per la prima volta a superare l'1 per cento dopo l'1,35 di dicembre del 2020. Otto dei nove gruppi in cui si suddivide l'indice sono risultati in crescita rispetto a settembre del 2020. Gli aumenti più pesanti si sono registrati nel capitolo "Casa", +2,56 per cento, soprattutto per l'aumento del 6,47 per cento dell'energia elettrica. Per il 2021, l'obiettivo centrale dell'inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc è del 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)