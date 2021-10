© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 11 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEConsiglioore 14.30, Aula, riunione della I Commissione.Giuntaore 9, Torino, Sala Convegni di Agenzia Piemonte Lavoro, via Avogadro 30 gli assessori al Bilancio, al Lavoro, all’Ambiente eall’Agricoltura partecipano al seminario "Sugar e Plastic Tax: Misure da ripensare"ore 14,30, Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Sala Broletto, l’assessore all’Agricoltura partecipa alla presentazione ufficiale "Vieni in campagna nelle fattorie didattiche", organizzata da Confagricoltura e Agriturist Alessandriaore 15,30, Torino, Sala della Trasparenza della Regione l’assessore al Turismo incontra le guide cicloturistiche della Regione Piemonte (Rpi)