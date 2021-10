Business news: Brasile, vicepresidente Mourao, interessati a commercio Difesa con Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è interessato ad aprire un canale commerciale sui prodotti della Difesa con gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato il vice presidente brasiliano, Hamilton Mourao, al Forum sulla sostenibilità economica tra i due Paesi. "Tra i due ministeri della Difesa c'è un protocollo che ora deve avanzare", ha spiegato il generale Mourao ai media. "È una grande opportunità per entrambi i Paesi, perché entrambi sono impegnati nella produzione in questo settore", ha sottolineato il vicepresidente inserendo il pacchetto difesa nelle voci utili a raddoppiare entro i prossimi cinque anni il volume del commercio bilaterale. Tra le opportunità individuate, riassume "Agencia Brasil", c'è l'asta in corso nel Paese amazzonico per l'acquisto di blindati "8x8", mentre il Brasile è interessato alla vendita di sistemi di lanciarazzi multipli. (Res)