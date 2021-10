Business news: Brasile, voli nazionali recuperano l'80 per cento del traffico passeggeri pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo del Brasile, Gilson Machado, ha informato che il traffico aereo nazionale ha già recuperato l'80 per cento del volume precedente alla pandemia di Covid-19. "L'hub di Recife, in Pernambuco, registra il 115 per cento del traffico rispetto al periodo anteriore alla pandemia. Stiamo registrando un gran numero di prenotazioni alberghiere per la fine dell'anno e per il periodo estivo (dicembre, gennaio, febbraio) già non ci sono praticamente più hotel disponibili nel nord-est del Brasile", ha detto il ministro nel corso di un'intervista ad "Agencia Brasil", durante la visita presso il padiglione del Brasile all'Expo 2020 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sottolineando che la compagnia aerea Azul ha già superato i livelli pre-pandemia. Il traffico sulle tratte internazionali resta tuttavia molto lontano da un recupero dei livelli pre-pandemia. Secondo Machado, i collegamenti aerei con l'estero attualmente raggiungono appena il 30 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre-pandemia. (Res)