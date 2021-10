© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- XX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio – che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Anima - è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. Sei le categorie premiate: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro e premio speciale XX edizione. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore alla crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, il presidente del Premio Anima Luigi Abete, il presidente del gruppo tecnico Energia Confindustria Aurelio Regina, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti, il presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria Sabrina Florio. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, amministratore delegato Johnson & Johnson Medical. Terrazza Caffarelli in Campidoglio. (ore 18) (Rer)