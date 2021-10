Medio Oriente: segretario di Stato Usa incontrerà omologo israeliano ed emiratino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken la prossima settimana incontrerà l’omologo israeliano, Yair Lapid, e l’emiratino, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, per discutere degli Accordi di Abramo e della sicurezza regionale. Lo rende noto l'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. "Le parti si incontreranno per parlare dei progressi compiuti a partire dalla firma degli Accordi di Abramo lo scorso anno, delle future opportunità di collaborazione e delle questioni di interesse comune tra cui la sicurezza e la stabilità regionali", ha affermato il dipartimento di Stato Usa. Lo scorso mese, in occasione del primo anniversario della firma degli Accordi di Abramo, Blinken aveva incoraggiato i Paesi arabi a normalizzare le relazioni con Israele. “Vogliamo allargare il cerchio della diplomazia pacifica, perché è nell'interesse dei Paesi della regione e del mondo che Israele sia trattato come qualsiasi altro Paese. La normalizzazione porta a una maggiore stabilità, a più cooperazione e progresso: tutte cose di cui la regione e il mondo hanno molto bisogno in questo momento", ha proseguito il segretario di Stato Usa.(Res)