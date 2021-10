Cgil: Ciriani (Fd’I), violenza va sempre condannata, non esistono attenuanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri “non può lasciare indifferenti, e come ha già ribadito la nostra leader Giorgia Meloni la violenza va condannata da qualsiasi parte provenga, non esistono attenuanti o giustificazioni ideologiche: se le indagini, come pare, dovessero provare che i responsabili delle violenze provengono da ambienti della destra estrema chiediamo massima severità”. Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani. “Il dibattito politico e anche le manifestazioni di piazza devono potersi svolgere in un clima civile, pacifico e di rispetto reciproco, non può e non deve trascendere nella violenza: chi organizza la guerriglia nelle strade si pone automaticamente dalla parte del torto, e per questo desidero esprimere solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine e alla Cgil”, ha detto. (Com)