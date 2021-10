© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEPresentazione della collettiva lombarda a Vinitaly Special Edition 2021. intervengono: il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi; il Presidente di Unioncamere, Gian Domenico Auricchio; la consigliera del ministro per il turismo enogastronomico, Roberta Garibaldi; il direttore generale di Verona Fiere, Giovanni Mantovani; la Presidente di Ascovilo, Giovanna Prandini.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, Piazza Città di Lombardia,1 Ingresso N4 (ore 11:30)VARIESeconda giornata di lavori della 26esima edizione del World Route Development Forum, il più importante evento dell'industria dell’aviazione di cui Sea è hostMiCo - Milano Convention Centre, via Gattamelata 13 (ore 10:30)Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni presso il cantiere all'interno delle ex aree Falck. Intervengono: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Giancarlo Giorgetti, mininistro per lo Sviluppo economico, Giuseppe Bonomi, ad di MilanoSesto spa, Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.MilanoSesto spa, viale Italia 572, Sesto san giovanni (ore 11, accredito dalle ore 10:30)Convegno "Finanza sostenibile, l'impatto sulle scelte di investimento delle utilities". Intervengono: Micaela Castelli, presidente Utilitalia, Stefano Cetti, direttore generale Mm spa; Stefano Songini, coordinatore Task force Utilitalia, finanza sostenibilediretta streaming (ore 11)Presentazione dei risultati della ricerca “Le famiglie lombarde attraverso la pandemia” organizzato da Fare Rete.diretta streming (ore 11)MONZAConferenza stampa di presentazione della decima edizione delle giornate Fai d'autunno, Intervengono il sindaco Dario Allevi, l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo, il capo Delegazione Fai Monza Elena Colombo, il presidente Comitato di Monza, Croce Rossa Italiana Dario Funaro, la direttrice del monastero Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, Monza (in streaming), Madre Benedetta Bucchi, e il Padre Abate dell'Abbazia di San Benedetto a Seregno Don Michelangelo Maria Tiribilli.Sede del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana, Via Pacinotti 2, Monza (ore 11)(Rem)