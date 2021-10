Cgil: Prefetto Roma, ipotesi assalto Fn legato a sgomberi immobili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale scenario "alcuni appartenenti a Forza Nuova, con un gesto oltremodo proditorio, hanno deviato dal percorso intrapreso dai partecipanti per il deflusso, e dopo aver tentato ripetute azioni di forza, hanno perpetrato un vile e violento attacco, invadendo la sede della Cgil e riuscendo a forzare la barriera che le Forze di polizia avevano eretto a protezione dell’ingresso". L’invasione dei locali "ha avuto durata limitata con le forze dell’ordine che successivamente sono riuscite a liberare l’immobile prima che i danni si aggravassero ulteriormente". Ma l'azione, in ogni caso, ammette Piantedosi, "è stata sufficiente per evocare di per sé i momenti più bui della vita del nostro Paese e restituire plasticamente la carica eversiva ed antidemocratica che si annida nelle deprecabili azioni di questi delinquenti". Detto questo il prefetto non fa mancare la solidarietà alla Cgil. "Ci tengo in proposito -dice- ad associarmi ai sentimenti di vicinanza e solidarietà che un coro unanime ha rivolto al Sindacato, e garantisco che sarà massima la determinazione e l’impegno per far sì che a questo vile gesto seguano conseguenze esemplari". (segue) (com)