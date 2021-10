Business news: Cile, Senato discute quarto prelievo anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Cile ha dato avvio in sede di commissione all'esame del progetto di riforma costituzionale presentato dall'opposizione che autorizza un quarto prelievo anticipato dai fondi pensione privati (Afp) dopo i tre già autorizzati a giugno e dicembre del 2020 e ad aprile di quest'anno. Si tratta di un'iniziativa fortemente osteggiata dal governo del presidente Sebastian Pinera, che ritiene che un ulteriore esborso dalle casse delle Afp rischierebbe di mettere in crisi finanziaria il sistema pensionistico e produrrebbe una pressione aggiuntiva sull'inflazione. L'opposizione da parte sua ritiene il progetto uno strumento utile per continuare a sostenere il consumo e migliorare le condizioni dei settori più colpiti dalla crisi. Il progetto è stato approvato la settimana scorsa alla Camera con 94 voti favorevoli e 34 contrari con l'adesione anche di deputati della maggioranza, mentre la votazione al Senato si preannuncia più combattuta. La votazione del progetto è prevista per l'ultima settimana di ottobre. (Res)