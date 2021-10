Business news: Messico, a settembre calo record nella produzione delle auto, -33,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Messico sono state prodotte 208.092 vetture, in calo del 33,3 per cento su anno, cifra record dall'inizio della serie storica (1989). Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta del livello di produzione più basso registrato in un mese di settembre da undici anni a questa parte. Il calo più sensibile, -73 per cento, lo ha registrato General Motors, seguita da Mercedes-Benz (-62,6 per cento), Nissan (-39 per cento) e Mazda (-35,3). Nel nono mese dell'anno, il Paese nordamericano ha esportato 195.294 vetture, il 24,2 per cento in meno sul 2020, altra cifra record degli ultimi 32 mesi. Fausto Cuevas, direttore della Associazione messicana dell'industria automotrice (Amia), ha spiegato al quotidiano "El Financiero" che il calo è da attribuirsi principalmente alla carenza globale di semiconduttori, ma anche per la "saturazione dei porti, problemi logistici coi container", e altre voci che hanno incrementato i costi alla produzione. (Res)