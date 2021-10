Business news: Messico, inflazione a settembre cresce del 6 per cento su anno, +0,62 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 6 per cento su anno, in aumenta dello 0,62 per cento rispetto ad agosto. Si tratta dell'incremento mensile più sensibile, per un mese di settembre, dal 2008. La pressione sui prezzi, si legge nel rapporto dell'istituto di statistica (Inegi) viene dal paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi: +0,46 per cento su mese, +4,92 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 9,37 per cento su anno e dell'1,10 per cento su agosto. L'inflazione si conferma così per il settimo mese oltre il limite obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un punto in più e in meno di variazione. (Res)