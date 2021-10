Business news: Ecuador, spagnola Acciona costruzione impianto acque reflue per 140 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, impresa spagnola operante nelle infrastrutture e nelle energie rinnovabili, si è aggiudicata i lavori per la costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue "LosMerinos" nella città di Guayaquil in Ecuador. Il progetto è valutato 140 milioni di euro ed è finanziato dalla Banca mondiale. L'impianto, che servirà 1,5 milioni di persone, dovrebbe richiedere 42 mesi per essere completato. Nel 2019, Acciona ha completato la costruzione della stazione di pompaggio "La Pradera",sempre a Guayaquil, ed il progetto era stato finanziato dalla Banca europea per gli investimenti con 22 milioni di euro per fornire servizi fognari universali ad un milione di persone - un terzo della popolazione totale della più grande città dell'Ecuador - dal centro al sud della città. L'impresa spagnola ha progettato e costruito più di 330 impianti di trattamento delle acque reflue in tutto il mondo, con una capacità totale di 22,3 milioni di m³ al giorno, equivalente a una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti. (Res)